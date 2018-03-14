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Опрос: Путин признан самым популярным иностранным лидером в Сербии

Общество
14 марта, 1:46 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 14, марта. /ТАСС

Российского президента поддерживают 58% респондентов

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БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщила в среду газета "Политика", российскому лидеру здесь симпатизируют 58% граждан.

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Газета "Политика" и социологическое агентство "Фактор плюс" с 9 по 13 марта провели два независимых социологических исследования. Респондентам предлагалось в порядке убывания выбрать несколько иностранных лидеров, которым они больше всего доверяют. Результаты обоих исследований совпали: уровень поддержки президента РФ составил 58%. На втором месте с результатом в 42% идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, на третьем - председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34%, далее следуют президент США Дональд Трамп (22%), премьер Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эмманюэль Макрон (16%) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).

Издание отмечает, что рейтинг Путина в Сербии практически совпадает с его популярностью в России, где, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, его поддерживают 57,7% граждан.

Рейтинги Путина в Сербии годами держатся на очень высоком уровне, какие бы методы исследования общественного мнения не применялись. В то же время, пишет газета, когда опрашиваемым предлагалось выбрать только одного кандидата, а не нескольких сразу, то поддержка российского лидера превышала отметку в 70%.

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Персоны
Мэй, Тереза Си Цзиньпин Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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