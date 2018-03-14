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В Якутии состоится конкурс юных дипломатов при поддержке МИД РФ

Общество
14 марта, 3:20 UTC+3 ЯКУТСК 14 марта., /ТАСС

Победители конкурса получат целевые места для поступления в ведущие вузы по подготовке специалистов по международным отношениям

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ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 60 школьников из 23 районов Якутии примут участие в финале республиканского конкурса "Будущий дипломат" 21-24 марта, который проводится в столице региона в двенадцатый раз при поддержке Министерства иностранных дел России. Победители конкурса получат целевые места для поступления в ведущие вузы по подготовке специалистов по международным отношениям, сообщили в среду в пресс-службе минобрнауки региона.

"Впервые в этом году в отборочных этапах конкурса принимали участие учащиеся 7-8 классов, что дает возможность подготовки конкурсантов на раннем этапе. До этого года в конкурсе принимали участие только ученики 9-11 классов. Ежегодно на всех этапах конкурса принимает участие около 300 учащихся со всей республики. За время своего проведения конкурс приобрел популярность и по праву считается одним из самых престижных и перспективных в республике", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Победители конкурса традиционно получат целевые места для поступления в ведущие вузы РФ по подготовке дипломатических кадров", - сообщил собеседник агентства.

В частности, конкурсантов оценят по таким критериям, как знание места и роли России во внешнеполитической повестке и международным отношениям, а также навыки ораторского искусства, умение вести дискуссии по широкому кругу проблем международных отношений.

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