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Умер Стивен Хокинг

Общество
14 марта, 6:53 дата обновления: 14 марта, 7:22 UTC+3

Ученый ушел из жизни в возрасте 76 лет

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 14 марта. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.

"Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет", - сказали дети ученого Роберт, Тимоти и Люси. "Его мужество и настойчивость с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру. <...> Мы будем скучать по нему", - говорится в заявлении.

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Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга").

Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.

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