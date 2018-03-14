Приморский фестиваль выпускников получил название "Крылья Востока" по итогам голосования

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Праздник выпускников в Приморье, аналогичный петербургским "Алым парусам", по итогам онлайн-голосования получил название "Крылья Востока". Об этом сообщил руководитель приморского Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин.

"На сайте администрации Приморского края завершилось рейтинговое голосование за название для мероприятия. В нем приняли участие несколько тысяч человек. На протяжении последней недели лидировали "Крылья Востока" и "Белый парус". Большинство голосов набрал первый вариант", - передает пресс-служба администрации края слова Матлина.

Он уточнил, что праздник пройдет на Набережной Цесаревича, в мероприятии будут задействованы парусники Приморья. Ведутся переговоры с компанией, которая сможет организовать световое и пиротехническое шоу в акватории бухты Золотой Рог и на Золотом мосту.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поставил задачу перед директорами профильных департаментов организовать доставку на праздник выпускников со всего Приморья. Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.

Ранее сообщалось, что на приморский аналог "Алых парусов" из бюджета края выделено 70 млн рублей. В ходе обсуждения в краевом парламенте не обошлось без возражений, в частности члены фракции КПРФ выражали несогласие с таким распределением средств. Однако большинством голосов 28 февраля депутаты приняли поправки в закон о бюджете сразу в трех чтениях. Пройти фестиваль должен ориентировочно в конце июня.