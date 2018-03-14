Астрофизик Нил Деграсс Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга

ТАСС, 14 марта. Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон выразил в среду соболезнования в связи с кончиной британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 марта 2018 г.

"Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но он не пуст. Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени", - написал ученый.

Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. "Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет, - указали в распространенном заявлении дети ученого Роберт, Тимоти и Люси. - Его мужество и настойчивость с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру. <...> Мы будем скучать по нему".

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.