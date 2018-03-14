Депутат Госдумы просит главу ФСБ упростить пеленгование телефонов пропавших детей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин направил официальный запрос директору ФСБ РФ Александру Бортникову, в котором просит упростить возможность доступа полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей.

"Прошу вас дать поручение соответствующим подразделениям о проработке возможных изменений в законодательство РФ, позволяющих МВД России совместно с волонтерскими организациями получить в упрощенном порядке и на законных основаниях данные о местоположении абонентов связи при розыске пропавших несовершеннолетних граждан", - говорится в обращении парламентария, копия которого есть у ТАСС.

Горелкин напомнил, что технически операторы сотовой связи могут отследить последнее местоположение телефона, который был при пропавшем, даже если устройство выключено и его аккумулятор разряжен. "Несмотря на такую возможность, в соответствии с действующим законодательством установление местоположения абонента является специальным техническим мероприятием, осуществляемым в порядке, предусмотренном законодательством об оперативно-розыскной деятельности", - констатировал он.

Этот порядок предполагает, что в рамках возбужденного уголовного дела или на основании имеющихся материалов доследственной проверки уполномоченное должностное лицо обращается с соответствующим ходатайством в суд, который "при наличии оснований может вынести положительное решение". "Вместе с тем процедура получения разрешающего проведение специальных технических мероприятий судебного решения достаточно длительная, а при розыске пропавшего несовершеннолетнего счет идет на минуты", - указывает депутат.

"Розыск пропавших несовершеннолетних не относится к компетенции органов государственной безопасности, однако к таковой относятся вопросы обеспечения информационной безопасности, в связи с чем мнение ФСБ при разрешении вопросов об упрощенном порядке предоставления данных о местоположении абонентов подвижной радиотелефонной связи является ключевым", - подчеркивает политик.

История вопроса

Данная проблема затрагивается в российском парламенте не впервые. Так, в пятом созыве Госдумы при комитете по безопасности действовала рабочая группа, которая занималась в том числе правовыми аспектами поиска пропавших детей и взаимодействием МВД и волонтеров в этой сфере. На заседании группы в 2011 году представители уголовного розыска поясняли, что сотрудники МВД и Следственного комитета не могут по каждому факту пропажи детей возбуждать дело по 105 статье УК ("Убийство"), поскольку остаточных оснований полагать, что ребенок был именно убит, в таких случаях нет. Тем не менее они указывали на "зацепку" в законе об оперативно-розыскной деятельности, открывающую путь к быстрому получению биллинга (данных о соединениях абонентов): в частности, говорилось о возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий без судебного решения, но с последующим уведомлением судьи.

Год спустя МВД в материалах к соответствующему круглому столу в Госдуме предлагало устранить препятствия для оперативного снятия данных с сотового телефона при розыске пропавших детей. В том же году на круглом столе в Совете Федерации занимавший тогда пост спикера Мосгордумы Владимир Платонов назвал "мелким безумием" ситуацию, когда для определения местонахождения телефона потерявшегося ребенка нужно решение суда.

В 2016 году в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") предлагала отнести случаи с исчезновением детей к обстоятельствам, которые не терпят отлагательства в проведении оперативно-розыскной деятельности. А в прошлом году начальник правового управления Генпрокуратуры России Владимир Макаров выступил за то, чтобы разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске без вести пропавших детей у лиц, которые могут располагать информацией об их исчезновении.