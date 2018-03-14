В Якутии организуют автомобильный тур на полюс холода для иностранных гостей

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Якутии организуют автомобильный тур протяженностью свыше 2 тыс. км до полюса холода в Оймяконском районе Якутии для иностранных туристов. Туристы познакомятся с культурой и бытом оленеводов, поучаствуют в подледной рыбалке и искупаются в незамерзающих источниках на полюсе холода, сообщили в туристско-информационном центре "Якутия".

"Событийный тур представляет собой автомобильное путешествие в составе ралли-рейда, туристы за несколько дней преодолевают около 2 тыс. км (Якутск - Оймякон - Якутск). Они пройдут якутский обряд очищения, познакомятся с культурой и бытом северных народов, встретятся с якутским повелителем холода Чысхааном. <...> Фестиваль пройдет с 21 по 25 марта", - отметили в центре.

Как пояснили ТАСС организаторы, ожидается участие иностранных туристов, в том числе из стран АТР. По их данным, за прошлый год Оймяконский район посетили около 1 тыс. туристов. Большинство из них - туристы из зарубежных стран - Китая, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США. "Поездка позволяет гостям Якутии увидеть как можно больше особенностей этого края и лучших его представителей за оптимальный промежуток времени. Рекомендую посетить деревню Учугэй, где можно понаблюдать за бытом оленеводов, испытать удачу в подледной рыбалке и искупаться в незамерзающих водах Оймяконья", - рассказал министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Антон Сафронов.

Полюс холода в Северном полушарии расположен, по одной из версий, в местности Томтор Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там зарегистрировали температуру минус 67,7 градусов. Среднемесячная температура января составляет минус 61 градусов - при такой низкой температуре живут и работают люди.