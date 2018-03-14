Васильева: около 6,5 млн мест нужно для перевода всех школ на первую смену к 2025 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Около 6,5 млн мест в школах России необходимо для полного перехода на обучение в первую смену к 2025 году. Об этом заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки России в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды к 2025 году планирует обеспечить перевод всех школ страны на обучение в одну смену.

"К 2025 году для перехода на односменный режим требуется не менее 6,5 млн новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации", - сказала Васильева.

Министр также отметила, что в 2017 году за счет ввода в эксплуатацию 83 объектов и капитального ремонта школ были созданы 56,9 тыс. новых мест, в том числе более 12 тыс. - в школах на селе.