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Минздрав настаивает на введении акцизов на соль и сахар в продуктах в рамках стратегии ЗОЖ

Общество
14 марта, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В ведомстве назвали популяризацию культуры правильного питания одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России в рамках стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) настаивает на введении акцизов на избыточное содержание соли и сахара в продуктах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

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Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз написал отрицательный отзыв на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни из-за предложений по введению акцизов на соленые продукты. В Минсельхозе считают, что потребление соленых огурцов и квашеной капусты - российская пищевая традиция, настаивают в ведомстве.

"Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минздраве также напомнили, что в рамках стратегии ЗОЖ речь не идет о запрете употребления тех или иных продуктов. "Ожидаемый результат данных мер - смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения", - уточнили в министерстве.

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