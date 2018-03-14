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Российские выпускники в 2017 году получили 502 млн рублей на обучение за рубежом

Общество
14 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Всего гранты получили около 200 выпускников

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Почти 200 российских выпускников в 2017 году получили 502 млн рублей в виде грантов на обучение за рубежом в рамках госпрограммы "Глобальное образование", из них вернулись и трудоустроились в РФ уже 46 человек. Об этом заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В рамках программы "Глобальное образование" в 2017 году гранты для обучения за рубежом получили 197 российских граждан в объеме 502,7 млн рублей", - сказала она.

Министр также отметила, что, закончив обучение, уже вернулись и трудоустроились в РФ 46 участников программы.

Программа "Глобальное образование" дает возможность бесплатно пройти обучение в зарубежных университетах, включая Гарвард, Оксфорд и Йель.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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