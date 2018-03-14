Рособрнадзор готов включить китайский язык в перечень ЕГЭ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор завершил работу по подготовке технологии сдачи устной и письменной части экзамена по китайскому языку и готов включить его в перечень единого государственного экзамена. Об этом заявил глава надзорного ведомства, заместитель министра образования РФ Сергей Кравцов в среду, выступая на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ.

"Со следующего учебного года мы готовы ввести как пятый иностранный язык в систему итоговой аттестации китайский", - сказал он.

Работа по подготовке к единому госэкзамену по китайскому языку проводилась на протяжении трех лет. За это время, по словам Кравцова, была создана технология сдачи китайского языка, как письменной части, так и устной, подготовлены необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров.

"В 2018 году никаких серьезных содержательных изменений в ЕГЭ не будет", - добавил Кравцов.

Экзамен по информатике

Единый государственный экзамен по информатике в школе с 2019 года будет сдаваться полностью на компьютере, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В 2018 году будет завершена подготовка к проведению ЕГЭ по информатике полностью в компьютерной форме, и мы сможем уйти от бумажной технологии сдачи ЕГЭ по информатике", - сказал он.

Качество уроков физкультуры

Рособрнадзор в 2018 году проведет оценку качества и безопасности уроков физкультуры в школах, заявил Кравцов.

"В 2018 году, с учетом данных об угрозе жизни и здоровью школьников, о которых говорили [министр образования РФ] Ольга Юрьевна [Васильева] и [детский омбудсмен] Анна Юрьевна Кузнецова, такое исследование пройдет по физкультуре", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что в уже в апреле Рособрнадзор планирует проверить качество образования по предмету "Мировая художественная культура".

Ранее на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Васильева сообщила, что в 2017 году на уроках физкультуры погибли 211 школьников.