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Глава Рособрнадзора: число проверок школ сократится на треть в 2018 году

Общество
14 марта, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Сергей Кравцов также отметил, что модернизация информационных систем позвонила "вплоть до конкретных фамилий показать необъективность многих медалей и некоторых олимпиад"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число проверок школ сократится на треть в 2018 году благодаря внедрению риск-ориентированного подхода в инспекцию общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки глава надзорного ведомства, замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов.

"Введение риск-ориентированного подхода в инспекцию школ позволит в 2018 году сократить на треть по сравнению с 2017 годом количество проверок общеобразовательных учреждений, это 9 тыс. школ", - сказал он.

Кравцов также отметил, что модернизация информационных систем позвонила "вплоть до конкретных фамилий показать необъективность многих медалей и некоторых олимпиад".

"В начале этого учебного года каждый региональный министр получил такую информацию по своему региону. Я уверен, что уже в 2018 году ситуация изменится и объективность процедур награждения выпускников медалями и проведения вузовских олимпиад повысятся", - добавил он.

Кравцов отметил, что эта работа позволит увеличить объективность выдачи медалей выпускникам школ.

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