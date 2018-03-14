Глава Рособрнадзора: число проверок школ сократится на треть в 2018 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число проверок школ сократится на треть в 2018 году благодаря внедрению риск-ориентированного подхода в инспекцию общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки глава надзорного ведомства, замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов.

"Введение риск-ориентированного подхода в инспекцию школ позволит в 2018 году сократить на треть по сравнению с 2017 годом количество проверок общеобразовательных учреждений, это 9 тыс. школ", - сказал он.

Кравцов также отметил, что модернизация информационных систем позвонила "вплоть до конкретных фамилий показать необъективность многих медалей и некоторых олимпиад".

"В начале этого учебного года каждый региональный министр получил такую информацию по своему региону. Я уверен, что уже в 2018 году ситуация изменится и объективность процедур награждения выпускников медалями и проведения вузовских олимпиад повысятся", - добавил он.

Кравцов отметил, что эта работа позволит увеличить объективность выдачи медалей выпускникам школ.