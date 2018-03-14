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В Ненецком АО гранты для работающих с волонтерами НКО получили 25 проектов

Общество
14 марта, 12:32 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, марта. /ТАСС

По итогам конкурса между некоммерческими организациями распределили чуть более 5,9 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Гранты для социально ориентированных некоммерческих организаций получили 25 проектов Ненецкого автономного округа в рамках регионального конкурса на получение государственной поддержки. В реализации всех проектов будут участвовать волонтеры, сообщили в среду в пресс-службе администрации НАО.

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"Победителями признаны 25 авторов проектов. Все общественные организации, получившие господдержку в рамках конкурса, планируют задействовать в проектах труд волонтеров. Большинство проектов нацелены на решение социальных задач или проблем", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС заведующая отделом природы и музейной педагогики музея-заповедника "Пустозерск" Мария Уварова, на средства гранта на экологической тропе в музее-заповеднике создадут арт-объекты в стиле лэнд-арт. "На территории музея- заповедника создается экологическая тропа по растительным сообществам, которая будет открыта в сентябре, грант на ее создание выделил "Лукойл". А на данный грант мы хотим создать арт-объекты с представителями животного мира: как минимум три. Сейчас мы определяемся, кто это будет: одним из арт-объектов скорее всего будет краснокнижный орлан-белохвост", - сказала Уварова.

Она уточнила, что в проекте будут участвовать и волонтеры. "Сейчас проходит год волонтерства, мы решили провести полевой обучающий лагерь для студентов- волонтеров", - пояснила собеседница агентства.

Среди других обладателей грантов: конный клуб "Фортуна", который на средства гранта планирует в 2018 году провести в НАО чемпионат по конному спорту, казачье объединение "Союз казаков воинов России и зарубежья". Проект этой организации направлен на социальную адаптацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В нем будут участвовать 12 подростков поселка Искателей, для которых организуют занятия по художественной ковке, конкурсы, экскурсии.

Организации направляют ряд проектов на развитие волонтерского движения и ресурсное обеспечение общественных организаций. Всего по итогам конкурса между некоммерческими организациями распределили чуть более 5,9 млн рублей: максимальная сумма полученного гранта - 250 тыс. рублей, минимальная - 94,3 тыс. рублей. Общая сумма выделенных средств на господдержку некоммерческого сектора в 2018 году в НАО составляет 9,8 млн рублей. В 2017 году в Ненецком округе в рамках конкурсов грантов поддержали 31 инициативу некоммерческого сектора на общую сумму 7,3 млн рублей.

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