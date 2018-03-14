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Рособрнадзор подготовит проверочные работы для детей с инвалидностью

Общество
14 марта, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что о таких работах "долго и много говорили"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор начнет подготовку всероссийских проверочных работ (ВПР) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Об этом заявил глава надзорного ведомства, заместитель министра образования РФ Сергей Кравцов в среду, выступая на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ.

"Также с этого года мы начинаем работу по подготовке заданий, адаптированных для участников ВПР с ограниченными возможностями здоровья. Об этом долго и много говорили, в этом году мы эту работу начнем", - сказал он.

По словам Кравцова, в 2017 году во всероссийских проверочных работах в 2017 году приняли участие более 3 млн школьников - учеников 4, 5, 10 и 11 классов.

"В этом году охват еще увеличится: ВПР пройдут также 6 классах. А в течение следующих двух лет мы введем ВПР по всем классам и всем предметам, по которым проводится итоговая аттестация", - добавил он.

Всероссийские проверочные работы пока будут касаться только учащихся 4-х классов, сообщила журналистам глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

"Всероссийские проверочные работы в этом году мы начнем разрабатывать. Я думаю, это будет четвертый класс. Здесь надо все корректно, очень тонко все делать. Сергей Сергеевич [Кравцов] не случайно сказал, что мы только начнем", - сказала она.

Она отметила, что основная задача сейчас - подготовить качественные образовательные программы для детей с ОВЗ. "Мы сейчас смотрим программы, у нас есть стандарты начального образования, сейчас идет работа над стандартами следующего этапа. А разговор идет о комплексном подходе - то есть не только доступность среды, но и возможность организации школьного и дополнительного образования", - добавила министра.

В своем докладе на коллегии Васильева отметила, что лишь каждая пятая школа в РФ имеет возможность предоставить условия доступности для детей с инвалидностью, только 2% школ в РФ могут обучать детей с ОВЗ и инвалидностью вместе с обычными детьми.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Кравцов, Сергей Сергеевич
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