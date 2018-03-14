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Первый в СКФО Центр спортивной медицины создали в республиканской больнице Дагестана

Общество
14 марта, 12:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, марта. /ТАСС

По словам главврача РКБ Дагестана, значительную часть пациентов будут лечить амбулаторно

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МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Первый на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Центр спортивной медицины создали в Республиканской клинической больнице (РКБ) Дагестана. Об этом ТАСС сообщил в среду главный врач РКБ Ибрагим Магомедов.

"В нашей очень спортивной республике до сих пор не было Центра спортивной медицины, хотя потребность в нем была достаточно давно, потому что есть необходимость реабилитации, диагностики и лечения наших спортсменов. И теперь для этого у нас появились возможности и условия - создан Центр спортивной медицины. Это первый подобный центр на территории СКФО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, значительную часть пациентов будут лечить амбулаторно. "Пациенту не обязательно лежать у нас в больнице. Но в случае если он пожелает остаться, для этого мы создали все необходимые комфортные условия, включая душ, телевизор, Wi-Fi и другое. Есть одноместные и двухместные палаты", - рассказал собеседник агентства.

Магомедов отметил, что создание этого центра на базе больницы является "правильным и целесообразным", потому что в медучреждении есть отделения реабилитации, Центр ортопедической медицины и Центр высоких технологий. Кроме того, специалисты РКБ проходят ежегодно стажировку в разных странах мира у лучших специалистов, читают лекции по проблемам ортопедии и спортивной медицины.

"Мы ездили в Германию и Польшу и изучили опыт сертифицированных ФИФА центров восстановления послеспортивной травмы и лечение спортивной травмы", - пояснил главврач больницы.

"Последние несколько лет наши специалисты успешно работают на самом современном эндоскопическом и диагностическом оборудовании и успешно выполняют большое количество операций на суставах, на связках, включая замену составов, протезирование крестообразных связок коленного сустава, делают операцию при плоскостопии", - добавил Магомедов.

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