Глава РАО заявила о необходимости разработать единый учебник русского языка для школ РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специалистам в России необходимо разработать концепцию единого школьного учебника по русскому языку по аналогии с единым учебником истории. Такое предложение высказала в среду президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая.

"В федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, значится около 80 учебников по русскому языку и литературе. Правильно ли это? Мне кажется, что совершенно очевидно: пришло время для разработки концепции создания единого учебника русского языка, как это было реализовано при подготовке единого учебника по истории", - сказала она, выступая на расширенном заседании коллегии Минобрнауки России. По словам Вербицкой, РАО может координировать эту работу.

Это предложение поддержала глава Минобрнауки России Ольга Васильева. "Начать разработку концепции единого учебника русского языка - это станет главной темой дня", - сказала министр.