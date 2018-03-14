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ВЦИОМ: россияне стали больше заботиться о здоровье и лучше оценивать его состояние

Общество
14 марта, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Отмечается, что 40% респондентов ответили, что не пьют и не курят

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россияне начали лучше заботиться о своем здоровье, свидетельствуют данные опросов проекта "Россия удивляет", представленного в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос "Если вы заботитесь о своем здоровье, то в чем это проявляется?" 40% респондентов ответили, что не пьют и не курят (в 2006 году таких было 31%). Около трети опрошенных (31%) занимаются спортом (12% в 2006 году). До 27% выросло число россиян, регулярно проверяющих свое здоровье и проходящих диспансеризацию (11% в 2006 году).

Более трети (36%) россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее (в 2006 году - 31%), 50% - как удовлетворительное (в 2006 году - 45%) и 13% - как плохое (в 2006 году - 24%).

Проект "Россия удивляет" освещает итоги развития России за 2000-2017 годы.

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