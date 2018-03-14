Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: доля позитивно оценивающих свой достаток россиян увеличилась до 81%

Общество
14 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, снизилась до 19%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля позитивно или средне оценивающих свое материальное положение граждан России с 2005 по 2017 год увеличилась с 67% до 81%. Такую статистику привел в среду на пресс-конференции генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Если говорить о тех, кто позитивно или средне оценивает свое материальное положение, то в 2005 году их было 67%, а сегодня 81%", - сказал Федоров, добавив, что "абсолютный максимум был достигнут в 2014 году и составил 86%".

По словам руководителя ВЦИОМ, доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, снизилась по сравнению с 2005 годом: с 33% до 19% в 2017 году. "Это не абсолютный минимум, абсолютный минимум был достигнут в 2014 году, тогда лишь 13% жаловались на свое материальное положение. Все объяснимо: два года кризиса, год экономической стагнации, тем не менее только 19%", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Бывший руководитель британской спецслужбы предостерег Лондон от кибератак против России
5
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
6
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
7
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
Темы дня
Новости партнеров
Реклама