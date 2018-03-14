ВЦИОМ: доля позитивно оценивающих свой достаток россиян увеличилась до 81%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля позитивно или средне оценивающих свое материальное положение граждан России с 2005 по 2017 год увеличилась с 67% до 81%. Такую статистику привел в среду на пресс-конференции генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Если говорить о тех, кто позитивно или средне оценивает свое материальное положение, то в 2005 году их было 67%, а сегодня 81%", - сказал Федоров, добавив, что "абсолютный максимум был достигнут в 2014 году и составил 86%".

По словам руководителя ВЦИОМ, доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, снизилась по сравнению с 2005 годом: с 33% до 19% в 2017 году. "Это не абсолютный минимум, абсолютный минимум был достигнут в 2014 году, тогда лишь 13% жаловались на свое материальное положение. Все объяснимо: два года кризиса, год экономической стагнации, тем не менее только 19%", - добавил он.