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Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Петербурге получат помощь до 100 тыс. рублей

Общество
14 марта, 13:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

Сумму выплат могут увеличить

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жильцы поврежденных после взрыва в доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга квартир могут получить экстренную помощь в размере до 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Закон Санкт-Петербурга предусматривает оказание экстренной и срочной социальной помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации. И в рамках этого закона в комитете у нас есть финансовые источники в бюджете <…> Будут оформлены заявления от тех лиц, которые пострадали, прежде всего, это восемь квартир на восьмом и девятом этажах, и им на основании заявлений будет выплачена сумма до 100 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что позже сумму выплат могут увеличить.

Взрыв газа произошел 14 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажного панельного газифицированного жилого дома в Красносельском районе. После этого начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частичное обрушение лестничных маршей. Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения в расположенной рядом гимназии.

Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка в одной из квартир. Хозяина помещения, мужчину 1983-го года рождения, госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе, где его перевели из реанимации в ожоговое отделение.

СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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