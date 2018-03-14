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Астронавт: Хокинг вдохновлял целые поколения, помогая расширять понимание Вселенной

Общество
14 марта, 13:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, марта. /ТАСС

Тим Пик написал в своем Twitter, что личности и гения Хокинга будет очень не хватать

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ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг вдохновлял целые поколения, помогая расширять понимание Вселенной. Об этом на своей странице в Twitter в среду написал первый британский астронавт Тим Пик, комментируя смерть ученого.

"Он вдохновлял поколения, чтобы выйти за рамки нашей голубой планеты и расширить наше понимание Вселенной. Его личности и гения будет очень не хватать. Мои мысли с его семьей", - написал он.

Как сообщила газета The Guardian, Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В марте 2016 года в эксклюзивном интервью ТАСС английский ученый поделился, что "всегда мечтал о космическом полете". "Прикованный к Земле, в инвалидном кресле, я мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и мою работу в области теоретической физики. Я никогда не думал, что у меня будет возможность увидеть нашу прекрасную планету из космоса или всмотреться в бесконечность за ее пределами. Это - поле деятельности космонавтов, тех немногих счастливчиков, которые могут ощутить трепет и волнение от космического полета. Но у меня, возможно, будет шанс полететь в космос с Virgin Galactic (компания, занимающаяся организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе, - прим. ТАСС)", - сказал тогда он.

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Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.

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