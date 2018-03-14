Астронавт: Хокинг вдохновлял целые поколения, помогая расширять понимание Вселенной

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг вдохновлял целые поколения, помогая расширять понимание Вселенной. Об этом на своей странице в Twitter в среду написал первый британский астронавт Тим Пик, комментируя смерть ученого.

"Он вдохновлял поколения, чтобы выйти за рамки нашей голубой планеты и расширить наше понимание Вселенной. Его личности и гения будет очень не хватать. Мои мысли с его семьей", - написал он.

He inspired generations to look beyond our own blue planet and expand our understanding of the universe. His personality and genius will be sorely missed. My thoughts are with his family.



BBC News - Stephen Hawking dies aged 76 https://t.co/YOuoA6rfzP — Tim Peake (@astro_timpeake) 14 March 2018

Как сообщила газета The Guardian, Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. В марте 2016 года в эксклюзивном интервью ТАСС английский ученый поделился, что "всегда мечтал о космическом полете". "Прикованный к Земле, в инвалидном кресле, я мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и мою работу в области теоретической физики. Я никогда не думал, что у меня будет возможность увидеть нашу прекрасную планету из космоса или всмотреться в бесконечность за ее пределами. Это - поле деятельности космонавтов, тех немногих счастливчиков, которые могут ощутить трепет и волнение от космического полета. Но у меня, возможно, будет шанс полететь в космос с Virgin Galactic (компания, занимающаяся организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе, - прим. ТАСС)", - сказал тогда он.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.