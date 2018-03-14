"Моя цель — полное понимание Вселенной": что Стивен Хокинг успел сделать за свою жизнь

"Хокинг мечтал рассчитать из простого принципа все, что мы видим сейчас", — рассказал ТАСС главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау Алексей Старобинский, лично знавший ученого с 1973 года. "Его смерть оставила интеллектуальный вакуум. Но он не пуст. Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени", — написал в Twitter американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон.

"Мои ожидания обнулились в 21 год, все остальное с тех пор — бонус"

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, куда его семья переехала из Лондона из-за бомбежек немецкой авиации. Физикой и математикой Хокинг интересовался уже в старших классах и поступил в Оксфорд. По легенде, Хокинг был убежден, что его считают трудным студентом. На итоговом экзамене комиссия сомневалась, ставить ли ему высший балл. Хокинг пригрозил, что останется в Оксфорде, а не отправится в Кембридж. Нужную оценку он получил, а спустя четыре года защитил докторскую диссертацию.

Развернуть © AP Photo/Chris Martinez © AP Photo/Chris Martinez

Через год после окончания Оксфорда Хокингу диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое быстро приводит к полному параличу и смерти. Врачи давали ему от силы два-три года, но у Хокинга болезнь прогрессировала медленно, и, несмотря на первоначальные прогнозы, ученый прожил еще более полувека. Пока это один из двух известных случаев такого медленного течения БАС, второй — 48-летний американский гитарист-виртуоз Джейсон Беккер.

Газета The Guardian пишет, что, когда Хокинг все же неохотно сел в инвалидное кресло, он стал лихо рассекать по улицам, наезжать на ноги студентов и кружить на дискотеках. В 1985 году Хокинг после воспаления легких перенес операцию на трахее, потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Последние 20 лет он управлял компьютером инвалидной коляски с помощью датчика, закрепленного у мышцы щеки — единственной, которая его слушалась. В августе 2014 года Хокинг поучаствовал во флешмобе Ice Bucket Challenge, призванном привлечь внимание к его болезни и собрать деньги на ее изучение. Врачи не рекомендовали физику обливаться из-за перенесенной пневмонии, поэтому за него это сделали его дети.

Развернуть С бывшей женой Джейн (слева) и дочерью Люси (справа) на церемонии вручения наград Британской академии киноискусств в Королевском оперном театре в Лондоне, 2015 год © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA С бывшей женой Джейн (слева) и дочерью Люси (справа) на церемонии вручения наград Британской академии киноискусств в Королевском оперном театре в Лондоне, 2015 год © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Через два года после постановки диагноза Хокинг женился на Джейн Уайлд, своей университетской подруге и студентке лингвистического факультета Кембриджского университета, которая знала о его болезни. В этом браке родились Роберт, Тим и Люси. Об истории романа Хокинга и Уайлд снят фильм 2014 года "Вселенная Стивена Хокинга". Спустя 20 лет пара развелась, а в 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Элейн Мэйсон. Ходили слухи, что жена плохо с ним обращается, но ученый всегда это опровергал, и полиция закрыла расследование. Впрочем, после 11 лет брак все-таки закончился разводом.

"Моя цель проста — это полное понимание Вселенной"

Первой по-настоящему заметной научной работой Хокинга стала статья 1970 года в соавторстве с физиком и математиком Роджером Пенроузом, в которой ученые, в частности, предположили, что Вселенная появилась из сингулярности — точки бесконечно маленького размера и бесконечно большой плотности.

Развернуть На фестивале науки в Сиэтле, 2012 год © AP Photo/Ted S. Warren На фестивале науки в Сиэтле, 2012 год © AP Photo/Ted S. Warren

Кроме того, Хокинг первым рассчитал, что черные дыры "испаряются", излучая энергию и теряя из-за этого массу. До него считалось, что ничто не может покинуть черную дыру, однажды в нее попав. Излучение получило имя Хокинга. Позже британец предложил объяснение возникшему из его же построений парадоксу исчезновения информации в черной дыре: на самом деле она не исчезает, что противоречило бы одному из основных законов квантовой механики, а хранится на ее границе.

В 32 года Стивена Хокинга избрали в Лондонское королевское общество, а через пять лет он занял пост лукасовского профессора математики в Кембридже — это одна из старейших и самых престижных в мире академических позиций, которую в свое время занимали Исаак Ньютон, "прародитель" компьютера Чарльз Бэббидж и один из отцов-основателей квантовой механики Поль Дирак. Стивен Хокинг отмечен орденом Британской империи (1982), орденом Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в искусстве, литературе, музыке, науке и других областях (1989) и многими другими орденами и медалями разных стран. Он, в частности, получил премию Эйнштейна, премию Вольфа (вторую по престижности награду в физике), старейшую из присуждаемых сейчас в мире медаль Копли и специальную премию 2013 года Fundamental Physics Prize, учрежденную Юрием Мильнером.

Развернуть Камергер Лондона Питер Кейн демонстрирует свиток, удостоверяющий присвоение Стивену Хокингу звания почетного гражданина Лондона, 2017 год © AP Photo/Matt Dunham Камергер Лондона Питер Кейн демонстрирует свиток, удостоверяющий присвоение Стивену Хокингу звания почетного гражданина Лондона, 2017 год © AP Photo/Matt Dunham

Однако Хокинг так и не получил Нобелевскую премию по физике, которая не присуждается посмертно: теоретикам обычно приходится дожидаться экспериментального подтверждения их идей, как это было, например, с Питером Хиггсом и бозоном его имени. Номинировали ли Хокинга на Нобелевку, мы узнаем в следующие 50 лет, когда комитет премии постепенно раскроет имена номинантов.

"Жизнь была бы трагичной, если бы не была смешной"

Даже без Нобелевской премии Хокинг стал настоящей суперзвездой. Например, когда в октябре 2017 года Кембриджский университет выложил его диссертацию 1966 года, сервер не справился с нагрузкой и два дня сайт работал с перебоями. 130-страничный документ за первые две недели скачали около 70 тыс. раз.

Развернуть Выставка книг и документов Стивена Хокинга в Музее науки в Лондоне, 2012 год © AP Photo/Alastair Grant Выставка книг и документов Стивена Хокинга в Музее науки в Лондоне, 2012 год © AP Photo/Alastair Grant

Книга Хокинга "Краткая история времени" 1988 года намного популярнее диссертации: The Guardian оценивает ее общий тираж в 10 млн экземпляров. Она переведена на 40 языков и попала в Книгу рекордов Гиннесса, продержавшись в списке бестселлеров газеты The Sunday Times 237 недель. В числе других его популярных произведений, например, "Мир в ореховой скорлупке" и пять детских книжек, которые он написал в соавторстве с дочерью Люси. В 2017 году на русском языке вышла книга Хокинга и Леонарда Млодинова "Высший замысел", отрывок из которой можно прочитать на научно-популярном портале "Чердак".

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Ученый был азартен и любил заключать пари с коллегами. В 1975 году он поспорил с другим знаменитым физиком, будущим нобелевским лауреатом Кипом Торном, что объект X-1 в созвездии Лебедя не черная дыра. В 1990 году выяснилось, что это все-таки именно она, и Хокингу пришлось оформить для победителя подписку на эротический журнал "Пентхауз".

А в 1997 году Хокинг и Торн поспорили с американским физиком-теоретиком Джоном Прескиллом, что информация в черных дырах теряется навсегда. В 2004 году Хокинг передумал и вручил сопернику энциклопедию о бейсболе. Прескилл сказал, что ничего не понял, но книгу все-таки взял. В другой раз Хокинг спорил, что в Большом адронном коллайдере не найдут бозон Хиггса, но и тут проиграл $100 физику Гордону Кейну.

Развернуть С Юрием Мильнером (в центре) во время презентации проекта по отправке к Альфе Центавра микроспутника на солнечном парусе, 2016 год © Jemal Countess/Getty Images С Юрием Мильнером (в центре) во время презентации проекта по отправке к Альфе Центавра микроспутника на солнечном парусе, 2016 год © Jemal Countess/Getty Images

Хокинг был поглощен наукой, но участвовал и в общественной жизни. Он протестовал против войны во Вьетнаме, операцию в Ираке называл военным преступлением, выступал за ядерное разоружение и борьбу с изменением климата. В последние годы он осторожно высказывался о темной стороне искусственного интеллекта и призывал человечество осваивать другие планеты, чтобы выжить. В 2016 году вместе с Юрием Мильнером Хокинг объявил о начале нового проекта стоимостью $100 млн, в рамках которого они собирались отправить к Альфе Центавра микроспутник с солнечным парусом.

Развернуть Во время полета в невесомости на Boeing 727, 2007 год © EPA/ZERO GRAVITY CORPORATION Во время полета в невесомости на Boeing 727, 2007 год © EPA/ZERO GRAVITY CORPORATION

В целом Стивен Хокинг отлично проводил время и за пределами рабочего кабинета: он снимался в кино и сериалах, в том числе в лентах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Теория большого взрыва", озвучивал самого себя в "Симпсонах" и "Футураме", а в 2007 году побывал в невесомости во время полета над Атлантикой в специальном "Боинге".

"Чаще смотрите на звезды, а не себе под ноги. Пытайтесь разобраться в том, что видите, и задумывайтесь о том, почему Вселенная существует. Будьте любопытны. И какой бы сложной ни казалась жизнь, вы всегда можете в чем-то преуспеть, главное — не сдаваться", — говорил физик.

Ольга Добровидова