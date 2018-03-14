Глава "Сириуса" надеется, что следующий финал "Лидеров России" пройдет в этом центре

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Руководитель образовательного фонда "Таланты и успех", который создал образовательный центр "Сириус", Елена Шмелева выразила надежду, что финал следующего конкурса управленцев "Лидеры России" вновь пройдет в Сочи.

"Я очень надеюсь, что финал [конкурса "Лидеры России"] будет в "Сириусе", потому что это полностью соответствует духу "Сириуса", - сказала Шмелева ТАСС в среду в кулуарах форума "Россия - страна возможностей", который идет Москве.

"Самое главное, что многие выпускники "Сириуса" в ближайшие время будут полноценными участниками всех конкурсов в рамках платформы "Россия - страна возможностей", у нас уже есть ребята, которые учатся на третьем курсе", - добавила она.

Шмелева также высоко оценила значение этой платформы. По ее словам, объединение всех возможностей, которые есть у молодых людей, дает "удивительный синергетический эффект". "Возможностей у молодых людей очень много, и они [возможности] увеличиваются как за счет государственной поддержки и последовательной государственной политики, так и за счет активности частных компаний", - заключила Шмелева.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве 13-15 марта. В мероприятии принимают участие более 6,5 тыс. человек со всей страны - представители проектов, которые входят в открытую платформу "Россия - страна возможностей".

Россия - страна возможностей

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящий момент в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю" и молодежный форум "Таврида".

Лидеры России

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса - выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

На первый этап конкурса, стартовавший в октябре 2017 года, поступило около 200 тыс. заявок. 89 тыс. человек были допущены до дистанционного этапа конкурса, почти 2,7 тыс. участников вышли в полуфиналы, которые прошли в декабре-январе во всех федеральных округах России.

Финальный этап конкурса состоялся 7-11 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до 1 млн рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов.

Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта. Кроме того, 45 участников конкурса получили назначения, в том числе в администрации президента, руководстве федеральных министерств и ведомств.