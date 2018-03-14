Первый этап конкурса "Доброволец России - 2018" стартует 19 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый этап всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018", направленного на развитие и формирование культуры волонтерства в РФ, стартует 19 марта. Конкурс, который пройдет уже в пятый раз, в нынешнем году обновил формат, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта.

"В конкурсе появились дополнительные номинации, помогающие раскрыть идеи и знания каждого волонтера, а также уникальная программа обучения добровольцев", - отмечается в материалах пресс-службы. По мнению организаторов конкурса, "эти обновления позволят узнать еще больше успешных активистов и поддержать перспективные инициативы".

Обновленный формат проекта был представлен на форуме "Россия - страна возможностей", проходящем в Москве.

Номинации конкурса

С этого года активисты разного возраста смогут продемонстрировать на конкурсе собственные проекты.

Как пояснили в пресс-службе, волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации "Рожденные помогать", а также в области развития культуры "Вдохновленные искусством", помощи детям "У истоков будущего", организации комфортной городской среды "Вокруг меня", сохранения исторической памяти и заботы о ветеранах "Уверенные в будущем".

Что касается добровольцев от 18 лет, то они могут представить свои проекты в номинациях "Оберегая сердцем" (здравоохранение), "Смелые сердцем" (защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), "Работая, помогаю" (вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социально значимую деятельность), "Говорит волонтер" (создание позитивного контента в медиа), "Открытая дверь" (программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями).

Кроме того, уточнили организаторы, "в отдельных номинациях смогут выиграть специалисты, реализовавшие успешные проекты по вовлечению молодежи в волонтерство ("Организатор добровольчества"), социально ориентированные НКО и юридические лица, работающие с целью развития добровольчества ("Центр притяжения")".

Также будет определен лучший проект по направлению "Серебряное волонтерство" для волонтеров пожилого возраста, вручена специальная награда "Добрый регион".

Этапы конкурса

Организаторы конкурса "Доброволец России - 2018" уточнили, что он пройдет в несколько этапов.

Первый (региональный) стартует 19 марта и продлится до 1 октября. Регистрация участников проводится в единой информационной системе добровольцыроссии.рф.

Кроме того, с 14 марта по 20 апреля состоится набор в "Акселерацию проектов", организованную Ассоциацией волонтерских центров. "Участники [конкурса] получат уникальную возможность улучшить технологию реализации проектов, выслушав мнения экспертов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Организаторами конкурса "Доброволец России" выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Российский детско-юношеский центр, Ассоциация волонтерских центров.

"Россия - страна возможностей"

В открытую платформу "Россия - страна возможностей" входят проекты, направленные на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке администрации президента организаторами проектов платформы стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. На сегодняшний день платформа включает 14 самостоятельных проектов, в том числе всероссийский конкурс для современных управленцев "Лидеры России", национальную олимпиаду для студентов "Я - профессионал", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", всероссийский образовательный форум для творческой молодежи "Таврида".