Жители Калининградской области получили возможность записи к врачу с мобильных устройств

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Приложение "Мед Онлайн" внедрили в Калининградской области. Жители получили возможность круглосуточной записи к врачу и получения данных с электронных медицинских карт с мобильных устройств, сообщила в среду в пресс-служба областного правительства.

"Приложение уже доступно для скачивания на платформе Play Market", - говорится в сообщении. Электронный сервис разработали по поручению губернатора области Антона Алиханова.

Приложение в круглосуточном режиме дает возможность пациенту записаться на прием к врачу из любой точки области, используя СНИЛС и мобильный телефон. Оно отображает данные, хранящиеся в медицинской информационной системе области "БАРС. Здравоохранение".

В приложении можно просмотреть списки медучреждений, оказывающих услуги по выбранному профилю, список врачей по 35 позициям и расписания их работы. Со своей учетной записи пациент может просматривать историю посещений докторов, результаты лабораторных исследований, данные о выписанных рецептах и т. п. Как отметил министр здравоохранения области Александр Кравченко, новая услуга способствует повышению доступности оказания медицинской помощи жителям региона.

Министр подчеркнул, что за последний год региональная сфера здравоохранения сделала большой шаг вперед в информатизации деятельности. По его словам, все медучреждения области подключили к системе "БАРС. Здравоохранение", внедрили автоматизированную систему "Скорая помощь" и систему управления лекарственным обеспечением "М-Аптека".

На бесплатном интернет-сервисе Telegram или в корпоративной системе "Битрикс 24" граждане могут задавать свои вопросы руководству больниц и чиновникам, через баннер "Открытые линии" на сайте областного минздрава.