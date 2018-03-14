Эксперт: "Россия - страна возможностей" помогает активным людям находить друг друга

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Платформа "Россия - страна возможностей" помогает активным людям, участвующим в различных проектах, находить друг друга и добиваться совместных результатов. Такое мнение высказали в среду ТАСС опрошенные эксперты.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве 13-15 марта. В мероприятии принимают участие более 6,5 тыс. человек со всей страны - представители проектов, которые входят в открытую платформу "Россия - страна возможностей".

"Платформа "Россия - страна возможностей" является презентация того, что уже сделано, и демонстрацией перспектив. Люди, которые знают, как себя применить, и чувствуют в себе силы добиваться успеха, благодаря платформе находят друг друга", - рассказал политолог Олег Матвейчев.

"Люди находят платформу "Россия - страна возможностей", и платформа находит людей. Эта стыковка дает синергетический эффект", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, проекты, входящие в платформу, позволяют россиянам реализовывать себя в самых разных направлениях. "Востребованность [платформы] огромная. Многие говорят, о том, что в России нет возможностей, а платформа позволяет показать возможности для реализации и социальные лифты", - добавил Матвейчев.

"Кого-то интересует карьерных рост, кто-то интересуется общественной деятельностью. Каждому дан ручеек, где он может свои силы, умения и желания применить", - подчеркнул он.

В свою очередь политолог Дмитрий Гусев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость формирование работающих социальных лифтов. "На форуме "Россия - страна возможностей" собрались активные люди, которые проявили себя в различных проектах платформы: управленцы и победители олимпиад. Уверен, что проект будет развиваться и расти", - заключил Гусев.

Россия - страна возможностей

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящий момент в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю" и молодежный форум "Таврида".