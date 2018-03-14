Советник президента: России необходима стратегия по предотвращению деградации земель

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий считает необходимым закрепить в российском законодательстве термин "деградация земель" и создать стратегию по предотвращению этого явления.

"В стране до сих пор нет программы действий по борьбе с опустыниванием. Ситуация не меняется. Нужна государственная стратегия по предотвращению деградации земель", - сказал Бедрицкий во время презентации Национального доклада "Глобальный климат и почвенный покров России: оценка рисков и эколого-экономических последствий деградации земель. Адаптивные системы и технологии природопользования (сельское и лесное хозяйство)", которая прошла в среду в Почвенном институте имени В. В. Докучаева.

Согласно докладу, земли, подверженные опустыниванию, занимают в России 7-10% территории. В этих регионах проживает около половины населения России и проводится более 70% первичной сельскохозяйственной продукции. Периодические засухи фиксируются на половине территории России. При этом в российском законодательстве не закреплен единый термин, описывающий процесс деградации земель. Термин "нарушенные земли", использующийся для этих целей, не вполне соответствует зарубежным аналогам.

"Наши почвы, наши земельные ресурсы обладают огромным потенциалом по поглощению углерода. Не только лес, но и почвы имеют важное значение для реализации климатической политики, в том числе и в глобальном масштабе", - отметил Бедрицкий.

По его словам, доклад будет рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы по изменению климата при правительстве, а затем может быть направлен в регионы для ознакомления с практическими рекомендациями. Доклад также может быть переведен на другие языки, чтобы сделать его доступным для зарубежных специалистов.

Доклад подготовлен группой экспертов "Глобальный климат и рациональное природопользование: нуль-эмиссия и нуль-деградация почв России (сельское и лесное хозяйство)". Группа была образована в 2016 году при межведомственной рабочей группе при администрации президента по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития. В ее состав вошли ведущие ученые, специалисты научных и образовательных учреждений, представители профильных ведомств.

Директор Почвенного института имени В. В. Докучаева Андрей Иванов является главой экспертной группы.