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Финляндию признали самой счастливой страной мира

Общество
14 марта, 14:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Помимо социально-экономических показателей государств исследователи учитывали, как респонденты отвечали на вопросы об уровне персональной свободы и причинах для радости

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© FINLAND-ECONOMY/REUTERS/Kimmo Mantyla/Lehtikuva

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Финляндию признали страной с самым счастливым населением в мире - такая оценка содержится во Всемирном докладе счастья (World Happiness Report) 2018 года, ежегодно публикуемом в Международный день счастья (20 марта). Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные доклада.

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По данным агентства, Финляндия поднялась на первое место с пятого в прошлогоднем списке, оттеснив на второе место лидера 2017 года - Норвегию. Кроме них, в первую десятку списка также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. США опустились на 18-ю строчку списка с 14-й в прошлом году. В отличие от докладов прошлых лет, новый рейтинг включил оценки счастья и благополучия иммигрантов в 117 из 156 стран списка.

Первая десятка в докладе 2017 года включала Норвегию, Данию, Исландию, Швейцарию, Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Швецию. Россия находилась на 49-м месте списка.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 году организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) при поддержке ООН, страны в нем ранжируются по уровню счастья. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. Респонденты отвечают на вопросы об уровне персональной свободы, уверенности в завтрашнем дне, щедрости, причинах для радости и беспокойства и других.

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