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В Москве не ожидается чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка

Общество
14 марта, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По данным департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, объемы снега не превышают критических значений

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уровень снега в Москве не превышает критических значений, и чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка не ожидается. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замруководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Владимир Сченснович.

"Снег будет постепенно таять, просачивание воды в почву будет среднестатистическое и каких-то экстремальных подтоплений в городе, включая территорию Троицкого и Новомосковского округов, не будет. Запасы снега не превышают какие-то критические значения", - сказал он.

По расчету в зону воздействия паводка попадают восемь населенных пунктов на территории Новой Москвы. По словам замглавы департамента, данные получены после анализа предоставленного Гидрометцентром долгосрочного прогноза погоды. В этой связи в Новой Москве организовано 46 пунктов временного размещения населения на 38 тыс. человек.

Сейчас на водоемах организован постоянный мониторинг обстановки, ежедневно проводятся замеры уровня воды и толщины льда. Проводятся проверки готовности к реагированию на возможные ЧС Московского авиацентра, группировка которого насчитывает 10 вертолетов и 22 вертолетных площадки, размещенных в Новой Москве. Кроме того, для отработки действий при прохождении паводка 29 марта будут проведены тактико-специальные учения по всей Москве.

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