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Financial Times признана газетой года по версии The Press Awards

Общество
14 марта, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Также издание завоевало награду "новостная команда года"

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ТАСС, 14 марта. Жюри ежегодной британской премии The Press Awards назвало Financial Times (FT) лучшей газетой Соединенного Королевства 2017 года. Об этом FT сообщила в среду на своем сайте.

В общей сложности, помимо звания "газеты года", которого она удостоилась впервые с 2008 года, издание завоевало награду "новостная команда года" за цикл статей о "европопулистах", а также в двух персональных номинациях - Пилита Кларк была признана журналистом года в области экологии, а Мэтт Гаррахан - в области бизнеса и финансов.

"Минувший 2017 год стал очередным успешным годом для Financial Times. Она преодолела отметку в 900 тыс. платных подписчиков и вкладывала время, деньги и человеческие ресурсы в качественную журналистику", - приводит издание выдержку из мотивации британского сообщества издателей, которое курирует данную премию.

Награду за лучший новостной сайт получило британское подразделение американской медиакомпании BuzzFeed. В прошлом году она также присуждалась FT.

Среди 35 номинаций по пять распределились между сотрудниками The Sunday Times и The Times. Так, в The Times оказались лучший карикатурист и спортивный фотограф, а также лучшая спортивная новостная команда. Среди работников The Sunday Times жюри выделило "молодого журналиста года", лучшего колумниста и специалиста в сфере путешествий. Кроме того, статья газеты о том, что глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин хранил на рабочем компьютере порнографию, и после публикации которой он ушел в отставку, была признана самым скандальным материалом года.

Премия же за лучшую первую полосу досталась таблоиду The Daily Mail, в частности за первую страницу его специального выпуска от 15 июня 2017 года, где на фоне горящей лондонской высотки Grenfell Tower была написана лишь одна фраза: "Как, черт возьми, это могло случиться?" (How the hell could it happen?). Также издание удостоилось награды за самую масштабную кампанию после публикаций на тему загрязнения британских пляжей пластиковыми отходами.

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