Financial Times признана газетой года по версии The Press Awards

ТАСС, 14 марта. Жюри ежегодной британской премии The Press Awards назвало Financial Times (FT) лучшей газетой Соединенного Королевства 2017 года. Об этом FT сообщила в среду на своем сайте.

В общей сложности, помимо звания "газеты года", которого она удостоилась впервые с 2008 года, издание завоевало награду "новостная команда года" за цикл статей о "европопулистах", а также в двух персональных номинациях - Пилита Кларк была признана журналистом года в области экологии, а Мэтт Гаррахан - в области бизнеса и финансов.

"Минувший 2017 год стал очередным успешным годом для Financial Times. Она преодолела отметку в 900 тыс. платных подписчиков и вкладывала время, деньги и человеческие ресурсы в качественную журналистику", - приводит издание выдержку из мотивации британского сообщества издателей, которое курирует данную премию.

Награду за лучший новостной сайт получило британское подразделение американской медиакомпании BuzzFeed. В прошлом году она также присуждалась FT.

Среди 35 номинаций по пять распределились между сотрудниками The Sunday Times и The Times. Так, в The Times оказались лучший карикатурист и спортивный фотограф, а также лучшая спортивная новостная команда. Среди работников The Sunday Times жюри выделило "молодого журналиста года", лучшего колумниста и специалиста в сфере путешествий. Кроме того, статья газеты о том, что глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин хранил на рабочем компьютере порнографию, и после публикации которой он ушел в отставку, была признана самым скандальным материалом года.

Премия же за лучшую первую полосу досталась таблоиду The Daily Mail, в частности за первую страницу его специального выпуска от 15 июня 2017 года, где на фоне горящей лондонской высотки Grenfell Tower была написана лишь одна фраза: "Как, черт возьми, это могло случиться?" (How the hell could it happen?). Также издание удостоилось награды за самую масштабную кампанию после публикаций на тему загрязнения британских пляжей пластиковыми отходами.