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Васильева: школьники в ДФО и Забайкалье готовы сдать ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году

Общество
14 марта, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава Рособрнадзора сообщил ранее о завершении работы по подготовке технологии сдачи устной и письменной части

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Школьники Дальнего Востока и Забайкальского края показывают хорошие результаты в олимпиадах по китайскому языку и уже в 2019 году готовы сдавать по нему ЕГЭ, сообщила журналистам в среду глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

"У нас в ряде регионов китайский язык изучается. Поэтому у нас есть все основания его сделать пятым языком для тех регионов, где идет его изучение. У Дальневосточного региона и Забайкальского края у нас очень хорошие результаты по олимпиаде [по китайскому языку - прим. ТАСС]", - сказала она.

Ранее на заседании коллегии Минобрнауки глава Рособрнадзора, замминистра образования Сергей Кравцов заявил о том, что ведомство завершило работу по подготовке технологии сдачи устной и письменной части экзамена по китайскому языку и готово включить его в перечень единого государственного экзамена, который школьники смогут выбрать уже в 2019 году для сдачи по нему итоговой аттестации.

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