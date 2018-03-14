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Около 50 мирных жителей в среду покинули город Дума в Восточной Гуте

Общество
14 марта, 14:33 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 14, марта. /ТАСС

По данным Центра по примирению, решается вопрос о размещении людей

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 14 марта. /ТАСС/. Очередная группа мирных жителей покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"Очередной этап переговоров Центра по примирению враждующих сторон с представителями незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте увенчался успехом. Была достигнута договоренность о выводе в среду из района еще нескольких групп мирных жителей, к настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые", - сказал он.

По словам Евтушенко, решается вопрос об их размещении, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Накануне была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 148. В общей сложности за время действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты выведены 350 человек.

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