Около 50 мирных жителей в среду покинули город Дума в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 14 марта. /ТАСС/. Очередная группа мирных жителей покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Эль-Вафидин, сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"Очередной этап переговоров Центра по примирению враждующих сторон с представителями незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте увенчался успехом. Была достигнута договоренность о выводе в среду из района еще нескольких групп мирных жителей, к настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые", - сказал он.

По словам Евтушенко, решается вопрос об их размещении, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Накануне была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 148. В общей сложности за время действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты выведены 350 человек.