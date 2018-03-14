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Минкавказ: новые объекты Ингушетии помогут исполнить поручения президента из послания

Общество
14 марта, 14:37 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, марта. /ТАСС

Лев Кузнецов отметил, что созданные в сельской местности дома культуры даст жителям Ингушетии "возможности для развития"

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Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

© Максим Григорьев/ТАСС

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Открытие новых объектов в Республике Ингушетии - общеобразовательной школы в городе Карбулаке и дома культуры в сельском поселении Яндаре - соответствует данным президентом в послании Федеральному собранию поручениям. Об этом на встрече с главой региона Юнус-Беком Евкуровым сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

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"В послании президента, которое было 1 марта, основной акцент был сделан на качестве образования, на создание социокультурной среды, особенно в сельской местности, и на привлечении инвестиций, которые должны составить не менее чем 20-25% от ВВП страны. Сегодняшняя повестка (открытие новой школы и дома культуры, - прим. ТАСС) у нас коррелирует со всеми этими поручениями главы государства и направлена на то, чтобы повысить качество жизни людей по широкому спектру вопросов: и с точки зрения уровня реальных доходов, и с точки зрения создания новых высококвалифицированных рабочих мест, и с точки зрения качества образования как основы развития государства", - сказал он.

Кузнецов отметил, что созданные в сельской местности дома культуры даст жителям Ингушетии "возможности для развития, и, думаю, действительно внесут свою лепту в развитие региона".

По словам Евкурова, открытие новой школы на 540 мест позволит на ближайшие десять лет снизить напряженную ситуацию с двусменным образованием в регионе. "Также в этом году мы при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа продолжаем реализовывать инвестиционный проект птицекомлекс "Южный" и начинаем новые проект [совместно с компанией] "Неон" <...> Все задачи, которые стояли перед нами в 2017 году, мы выполнили", - сказал глава республики.

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