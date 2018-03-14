Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, при этом небольшое превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в семи регионах страны, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 10-й неделе текущего года (5 -11 марта) на территории Российской Федерации отмечается снижение географического распространения и заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в семи субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Лабораторными методами на 10-ой неделе обследовано более 6,8 тыс. человек, в 866 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 532 - вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 57,9%. "В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 6,6%, аденовирусы - 7%, РС-вирусы - 16,9%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 11,6%", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В Европейском регионе на наличие вирусов гриппа обследовано более 2,8 тыс. проб, из которых доля положительных на вирусы гриппа составила 49%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (61% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 39%, приводит Роспотребнадзор данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.