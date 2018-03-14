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В КЧР более 18 тыс. человек будут голосовать на выборах президента по месту пребывания

Общество
14 марта, 15:03 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 14, марта. /ТАСС

В день голосования в регионе будет работать 251 избирательный участок

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ЧЕРКЕССК, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 18,4 тыс. человек подали в Карачаево-Черкесии заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту проживания. Об этом сообщили в среду ТАСС в избирательной комиссии республики.

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"Соответствующие заявления в многофункциональные центры (МФЦ), территориальные и участковые избирательные комиссии региона на 13 марта подали 17 тыс. 548 человек. Число заявлений, поданных через единый портал государственных услуг, сейчас уточняется, по данным на 9 марта, их было около 900", - уточнили в республиканском избиркоме.

Большинство заявлений - более 15 тыс. поступили в территориальные избиркомы. Прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания завершился 12 марта, избиратели могли их оформить в любом МФЦ и избиркоме, или на портале госуслуг. "Все, кто не успел этого сделать, могут с 13 марта до 14:00 17 марта обратиться в участковые избирательные комиссии по месту регистрации и оформить специальное заявление. На бланк наклеят марку, с ним можно будет голосовать по месту пребывания", - уточнили в избиркоме республики.

По данным избирательной комиссии КЧР, на 1 января общая численность избирателей составила более 301,1 тыс. человек. Более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые. В день голосования в регионе будет работать 251 избирательный участок, два из них временные.

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