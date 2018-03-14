Путин 15 марта выступит на форуме "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 15 марта выступит на форуме "Россия - страна возможностей" и встретится с победителями и финалистами различных проектов форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что в число победителей и финалистов проектов вошли "волонтеры, предприниматели (некоторые начали свой бизнес еще на школьной скамье), программисты, студенты-изобретатели, инженеры, врачи, молодые профессионалы и художники, а также специалисты и сотрудники коммерческих компаний, получившие благодаря проведенным в рамках форума конкурсам предложение по поступлению на госслужбу".

Форум "Россия - страна возможностей" проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За эти дни 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия - страна возможностей". Основная задача платформы - создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.