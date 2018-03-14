Голодец: Астраханская область успешно выполнила майские указы

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Астраханская область успешно выполнила майские указы президента по всем направлениям. Так, хорошие результаты отмечают в сфере здравоохранения, в частности рождаемость в регионе выше, чем в других субъектах Южного федерального округа (ЮФО), сообщила в среду в Астрахани вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Регион успешно исполнил майские указы. Но то, что достигнуто, должно развиваться дальше <…> Рождаемость здесь (в Астраханской области) выше, чем в других субъектах ЮФО, выше, чем [в среднем] по России. Нас радует снижение смертности и развитие в здравоохранении, регион приобрел потенциал. То, что сюда приезжают лечиться из зарубежных стран, говорит в том числе о качестве здравоохранения", - отметила Голодец на совещании с правительством области.

Губернатор области Александр Жилкин, в свою очередь, рассказал, что 75% регионального бюджета направляется в социальную сферу. В области делают порядка 11,5 тыс. высокотехнологичных операций в год, развивают медицинский туризм. Смертность в прошлом году снизилась на 5%, а средняя продолжительность жизни в регионе составляет 72,5 года. В планах строительство современного онкологического и гемодиализного центра.

В Астрахани Голодец также посетила ряд социальных, образовательных и культурных объектов региона.

Майские указы - серия указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Указы призваны решить широкий круг проблем в государственной экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании. В числе параметров этой программы развития социальных гарантий значилось повышение заработной платы бюджетников.