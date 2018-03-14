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Избирком Крыма готов содействовать иностранным журналистам в освещении выборов 18 марта

Общество
14 марта, 15:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

На территории региона уже работают представители французских изданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Избирательная комиссия Республики Крым готова содействовать иностранным журналистам, в том числе из Европы, желающим освещать ход голосования на выборах президента РФ в регионе, сообщил в среду ТАСС председатель регионального избиркома Михаил Малышев.

"Я уверен, что им (иностранным журналистам) небезынтересно осветить события, которые будут происходить на территории Крыма 18 марта", - сказал Малышев, добавив, что аккредитованным иностранным журналистам избирком окажет всяческое содействие в работе. "Мы готовы к полноценной работе с ними, надеемся, что они осветят события в Крыму честно и добросовестно, как есть на самом деле", - отметил глава избиркома.

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Он не исключил, что освещать выборы 18 марта в Крыму будут представители изданий из Франции и Швеции. "Сегодня у нас был корреспондент [французской] газеты Lе Monde, и мы дали ей интервью, в здании избирательной комиссии. У них есть соответствующая аккредитация, мы с ними пообщались и рассказали о том, как мы готовимся к 18 марта. Будут ли еще какие-то (иностранные журналисты), сейчас не готов сказать", - отметил он.

По данным пресс-службы избиркома, заявка на работу в информационном центре крымского избиркома поступала от шведского издания. "Есть такая информация, но уверенно сказать, что они [шведские журналисты] уже на территории Крыма или будут здесь в перспективе, я не могу, потому что пока каких-то контактов с ними нет", - уточнил Малышев.

Выборы президента РФ пройдут в Крыму впервые, 18 марта в республике откроется около 1,2 тыс. избирательных участков, проголосовать смогут около 1,5 млн жителей региона.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

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