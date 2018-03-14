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В Ингушетии открыли построенную в рамках госпрограммы развития СКФО школу

Общество
14 марта, 15:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, марта. /ТАСС

Стоимость здания составляет 296,8 млн рублей

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© Пресс-служба Главы РИ

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Школа на 540 мест, построенная в рамках реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года", открылась в Карабулаке (Ингушетия), передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня, открывая эту школу, мы переводим на одну смену гимназию учиться и разгружаем еще одну школу, то есть создаем комфортные условия в трех школах", - сказал на церемонии открытия глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В школе четыре корпуса, есть большой актовый зал, оснащенный инвентарем спортивный зал, теннисный корт, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, библиотека и читальный зал.

"Мы знаем, как много задач стоит перед нашей страной, перед нашим обществом. Мы должны их все вместе решить, но их решить способно только то общество, которое высокообразовано. <...> Общее образование, школьное, дошкольное, высшее образование - это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во Владикавказе принял решение о выделении дополнительных средств Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, которых, к сожалению, мы все еще отмечаем дефицит", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Школа стоимостью 296,8 млн рублей построена в рамках реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года". Программа предусматривает ввод в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных организаций в СКФО общей мощностью 4 808 мест, двух из них - в Ингушетии, в частности в Карабулаке и сельском поселении Сагопши. Общий объем средств, направленных на эти цели, составляет 3,7 млрд рублей.

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