Таяние льда на московских водоемах начнется в конце марта - начале апреля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вскрытие льда на столичных водоемах начнется в конце марта-начале апреля. Об этом сообщил ТАСС начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Василий Марьян.

Он отметил, что на основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России, что во второй половине марта температурные значения будут близки к "средним многолетним", а завершится месяц переходом через нулевой рубеж.

"Вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах прогнозируется в последней декаде марта-начале апреля и будет продолжаться до 10 дней", - сказал Марьян.

По его словам, в целом группировка МГПСС к обеспечению безопасности в период вскрытия льда готова.