Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Таяние льда на московских водоемах начнется в конце марта - начале апреля

Общество
14 марта, 15:52 UTC+3

Соответствующее поисково-спасательное подразделение заявило о готовности к обеспечению безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вскрытие льда на столичных водоемах начнется в конце марта-начале апреля. Об этом сообщил ТАСС начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Василий Марьян.

Он отметил, что на основании долгосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России, что во второй половине марта температурные значения будут близки к "средним многолетним", а завершится месяц переходом через нулевой рубеж. 

"Вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах прогнозируется в последней декаде марта-начале апреля и будет продолжаться до 10 дней", - сказал Марьян.

По его словам, в целом группировка МГПСС к обеспечению безопасности в период вскрытия льда готова.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля
2
В Калужской области задержали членов "спящей" ячейки ИГ
3
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
4
Евросоюз планирует обновить визовую политику
5
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
6
Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама