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Власти Карачаево-Черкесии выделят более 7 млн рублей на трудоустройство инвалидов

Общество
14 марта, 15:26 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 14, марта. /ТАСС

В рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда инвалидам оказывается помощь в открытии собственного дела

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ЧЕРКЕССК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году направят более 7,1 млн рублей на реализацию программ по сопровождению инвалидов молодого возраста и оборудованию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в среду ТАСС в управлении службы занятости КЧР.

"Из республиканского бюджета на реализацию новой программы по сопровождение молодых инвалидов предусмотрено на этот год 4,1 млн рублей. На оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда будет выделено более 3 млн", - уточнили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что по этим двум программам, реализуемым за счет средств регионального бюджета, в частности, в 2018 году планируется оборудовать в республике 72 рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда инвалидам также оказывается помощь в открытии собственного дела.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в республике 42 инвалида получили субсидии на открытие своего дела, власти оборудовали 59 рабочих мест, из них 15 - в организациях бюджетной сферы. По данным службы занятости КЧР, с 2012 года в регионе создали более 400 оборудованных для инвалидов рабочих мест.

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