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Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность более 96 тыс. избирательных участков в РФ

Общество
14 марта, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что сотрудники провели более 100 тыс. бесед и инструктажей с людьми, задействованными в работе избирательных участков

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России провели проверку пожарной безопасности более 96 тысяч избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Подготовка к выборам президента Российской Федерации началась заблаговременно. К настоящему моменту сотрудники МЧС России провели рейды по обеспечению пожарной безопасности на более чем 96 тысячах избирательных участках", - сообщили в МЧС.

Специалисты проверили исправность автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей, источники наружного противопожарного водоснабжения, тщательно обследовали пути эвакуации и эвакуационные выходы. "В случае возгорания быстрое оповещение и эвакуация граждан являются приоритетными задачами администрации избирательного участка", - отметили в МЧС.

С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС провели более 100 тысяч бесед и инструктажей с людьми, задействованными в работе избирательных участков. "В период проведения выборов президента РФ силы и средства МЧС России будут приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, для безопасности граждан на избирательных участках будут дежурить спасатели и пожарные", - добавили в пресс-службе министерства.

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