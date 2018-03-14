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Патриарх Кирилл призвал молодежь не забывать о книгах в эпоху интернета

Общество
14 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что "работать с книгой - это значит очень серьезно работать над самим собой"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Печатная книга даже в век развития интернет-технологий остается значимым инструментом получения знаний и учит работать над собой, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая детский праздник в храме Христа Спасителя.

Благотворительный музыкальный спектакль, на который были приглашены более 1300 детей, посвящен дню православной книги. Праздник приурочен к дате 14 марта 1564 года, когда на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол".

"Современные люди знают, как изменился мир в результате появления интернета, как облегчился доступ к информации, как расширились возможности в изучении любого вопроса. Я хотел бы призвать всех вас, кто сегодня активно пользуется интернетом, не забывать о книге", - сказал патриарх. По его мнению, "получение знаний из интернета не требует никаких усилий: вы вводите поисковые слова и тут же получаете информацию, но как вы ее быстро получили, так чаще всего она вас быстро и покидает".

"Получение информации из книги сопровождается некими усилиями: читатель делает выписки, пометки на полях. Это целый процесс, и, чем больше усилие, тем сильнее отпечатывается все то, что вы увидели, почувствовали, узнали из книги, в вашем сознании. Вот почему ни в коем случае нельзя игнорировать книгу даже в наш компьютерный век", - отметил патриарх Кирилл.

"Работать с книгой - это значит очень серьезно работать над самим собой. И как же важно, чтобы книга несла прекрасное, святое, то, что бы возвышало нашу душу, создавало бы наши убеждения", - заключил предстоятель церкви.

Вместе с патриархом детский праздник книги посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник и патриарх подарили ребятам красочные наборы книг, которые были изданы при поддержке правительства Москвы.

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Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович
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