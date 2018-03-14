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Для пациентов восстановленного после пожара интерната "Оксочи" построят новые корпуса

Общество
14 марта, 16:37 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, марта. /ТАСС

Губернатор Новгородской области назвал профильное учреждение лучшим в регионе и отметил, что на его развитие выделят 132 млн рублей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Новгородский психоневрологический интернат "Оксочи", отстроенный заново после пожара в 2013 году, получит дополнительно 132 млн рублей на строительство новых корпусов, сообщил в среду губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Первую очередь новых корпусов психоневрологического интерната в Маловишерском районе открыли в январе 2018 года, в торжественной церемонии принял участие министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. С вводом в эксплуатацию новых зданий количество мест в интернате возросло со 150 до 270.

"Это лучшее профильное учреждение области, а возможно, и во всей стране. Там живут 270 человек с ограниченными возможностями и инвалидностью. Запланировано строительство второй очереди интерната "Оксочи" еще на 270 мест. На эти цели до 2020 года федерацией в общей сложности будет выделено 132 млн рублей", - сказал Никитин, выступая в областной думе.

По информации министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области, на эти средства построят дополнительный жилой корпус на 80 мест, очистные сооружения, мастерские, планируют реконструкцию прачечной.

Трагедия в психоневрологическом интернате "Оксочи" в деревне Лука Маловишерского района Новгородской области произошла в ночь с 12 на 13 сентября 2013 года. Сгорело деревянное здание мужского отделения, 23 человека спасли, 37 погибли, в том числе санитарка, выводившая пациентов из огня. Ее наградили орденом Мужества посмертно.

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