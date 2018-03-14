В клинике Нижнего Новгорода планируют выполнять до 1000 операций ЭКО в год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Многопрофильная амбулаторная клиника "Мать и дитя" (входит в группу компаний "Мать и дитя") в среду открылась в центре Нижнего Новгорода. Планируется, что в год здесь будут выполнять около 1000 операций ЭКО для бесплодных пар, сообщил на открытии клиники полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

"Очень важный вклад и большое дело для нижегородцев и тех людей, которым нужна самая современная диагностика, у которых есть проблемы с рождением детей. Эти проблемы будут решаться на самом современном технологическом и профессиональном оборудовании. <…>. Возможности по ЭКО до 1000 операций, до 1000 случаев в год, которые клиника способна обеспечивать - это один из мощнейших ресурсов и по решению демографической проблемы, которое сегодня перед страной стоит", - сказал Бабич.

Он отметил, что в регионах ПФО уже работает семь аналогичных клиник и два многофункциональных госпиталя группы компаний "Мать и дитя". По словам генерального директора компании Марка Курцера, инвестиции в открытие нижегородской клиники составили около 60 млн рублей. "Надеюсь, что группа компаний будет и дальше расширять свое присутствие, есть еще проекты, которые рассматриваются, и мы будем их всецело поддерживать", - сказал в ходе открытия врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщил Курцер, специалисты клиники работают по разным направлениям - подготовка к беременности, нормализация гормональных нарушений, лечение бесплодия, вспомогательные репродуктивные технологии. В день здесь готовы принимать до 250 пациентов.

"Мы сейчас ведем переговоры с министерством здравоохранения, где мы подадим заявку на квоты", - сказал журналистам Курцер. Он отметил, что получение квот позволит проводить ЭКО жителям Нижегородской области бесплатно, в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования).

ГК "Мать и дитя" - один из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Начиная с октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. В составе ГК на сегодняшний день 30 амбулаторных клиник и пять многофункциональных госпиталей, которые открыты в 21 городе страны.