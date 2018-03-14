Медведев: со смертью Хокинга мир потерял большого ученого и выдающуюся личность

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Стивена Хокинга, отметив, что мир потерял не только большого ученого, но и выдающуюся личность.

"Стивен Хокинг своей жизнью вдохновлял не только увлеченных наукой, но и вообще всех людей, - подчеркнул премьер. - Помогал увидеть безграничность наших возможностей". "С его уходом мир потерял не просто большого ученого, но выдающуюся личность", - написал глава кабмина на своей странице в Facebook.

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет.