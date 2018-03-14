Первый в Дагестане автоматический наружный дефибриллятор появился в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Первый автоматический наружный дефибриллятор в Дагестане появился в Махачкале. Торжественная церемония его открытия состоялась в среду на главной площади административного центра республики.

"Идея установки автоматического наружного дефибриллятора, которую подал нам студенческий спасательный отряд Дагмедуниверситета "Снежный барс", назрела давно. Мы поддержали эту идею и решили установить его именно на главной площади республики, потому что это место действительно массового скопления народа, где часто проводятся митинги, различные мероприятия. Это первая подобная установка в Дагестане и даже, по-моему, в СКФО", - сказал ТАСС ректор Дагестанского государственного медуниверситета (ДГМУ) Сулейман Маммаев.

Портативный аппарат находится в специальной коробке, установленной на стене здания ректората ДГМУ. Задача такого размещения в том, чтобы при необходимости им могли воспользоваться в любое время суток.

"Основная цель установки дефибриллятора в том, чтобы общественность знала о таком оборудовании, которое позволяет восстановить остановившуюся работу сердца и может держать ее в норме, если имеются какие-то признаки нарушения работы сердца. Аппарат портативный, он в отличие от стационарных дефибрилляторов удобен в использовании. В нем есть устройство, которое помогает оператору действовать пошагово, и он сам определяет какой разряд дать или нет", - рассказал ректор вуза.

По его словам, в ближайшее время аппарат подключат к системе ГЛОНАСС, чтобы и по интернету можно было определить, в каком именно месте он находится.

"По данным статистики Всемирной организации здравоохранения за неделю у 200 тысяч человек в мире внезапно останавливается работа сердца и 90% из них из-за несвоевременного оказания соответствующей помощи умирает. И мы тем самым хотим привлечь внимание, повысить информированность населения в этом вопросе", - добавил Маммаев.