Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в Дагестане автоматический наружный дефибриллятор появился в Махачкале

Общество
14 марта, 17:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, марта. /ТАСС

Портативный аппарат находится в специальной коробке, установленной на стене здания ректората ДГМУ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Первый автоматический наружный дефибриллятор в Дагестане появился в Махачкале. Торжественная церемония его открытия состоялась в среду на главной площади административного центра республики.

"Идея установки автоматического наружного дефибриллятора, которую подал нам студенческий спасательный отряд Дагмедуниверситета "Снежный барс", назрела давно. Мы поддержали эту идею и решили установить его именно на главной площади республики, потому что это место действительно массового скопления народа, где часто проводятся митинги, различные мероприятия. Это первая подобная установка в Дагестане и даже, по-моему, в СКФО", - сказал ТАСС ректор Дагестанского государственного медуниверситета (ДГМУ) Сулейман Маммаев.

Портативный аппарат находится в специальной коробке, установленной на стене здания ректората ДГМУ. Задача такого размещения в том, чтобы при необходимости им могли воспользоваться в любое время суток.

"Основная цель установки дефибриллятора в том, чтобы общественность знала о таком оборудовании, которое позволяет восстановить остановившуюся работу сердца и может держать ее в норме, если имеются какие-то признаки нарушения работы сердца. Аппарат портативный, он в отличие от стационарных дефибрилляторов удобен в использовании. В нем есть устройство, которое помогает оператору действовать пошагово, и он сам определяет какой разряд дать или нет", - рассказал ректор вуза.

По его словам, в ближайшее время аппарат подключат к системе ГЛОНАСС, чтобы и по интернету можно было определить, в каком именно месте он находится.

"По данным статистики Всемирной организации здравоохранения за неделю у 200 тысяч человек в мире внезапно останавливается работа сердца и 90% из них из-за несвоевременного оказания соответствующей помощи умирает. И мы тем самым хотим привлечь внимание, повысить информированность населения в этом вопросе", - добавил Маммаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Евросоюз планирует обновить визовую политику
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама