Главный архитектор Москвы допустил выдвижение проектов реновации на премию MIPIM Awards

КАНН (Франция), 14 марта. /ТАСС/. Реализованные архитектурные решения программы реновации жилого фонда в Москве в будущем могут быть выдвинуты на престижную международную премию MIPIM Awards. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Думаю, удачные комплексные решения в рамках программы реновации из тех, что мы получили сегодня на конкурс, могут претендовать на премию MIPIM Awards", - заявил он ТАСС в кулуарах международной выставки недвижимости MIPIM.

Реализованные проекты могут быть выдвинуты и как лучшие проекты жилой застройки, и как лучшие проекты урбанистической регенерации, пояснил Кузнецов. "Ведь и "Зарядье" в этом году представлено в номинации "регенерация территории", а реновация это и есть ревитализация территории", - подчеркнул он.

Двадцать девятая Международная выставка недвижимости MIPIM 2018 проходит с 13 по 16 марта в Канне. Кроме "Зарядья", представленного как лучший проект урбанистической регенерации, в 2018 году на соискание премии выставки номинирован стадион "Лужники" как лучший восстановленный объект. Итоги конкурса станут известны 15 марта в ходе торжественной церемонии в каннском Дворце фестивалей и конгрессов.

Российские проекты ни разу не удостаивались первого места в номинациях премии MIPIM Awards. Лучший результат был достигнут в 2016 году, когда башня делового комплекса "Москва-Сити" Evolution Tower заняла второе место номинации "Лучший офис и бизнес-девелопмент".

Конкурс архитектурно-градостроительных концепций реновации на основе технического задания Москомархитектуры проходит в Москве. Ранее в пресс-службе Стройкомплекса столицы сообщили, что идеи и концепции, предложенные к финалу конкурса архитектурным сообществом для пяти экспериментальных микрорайонов, станут основой для дальнейшей разработки проектов новых кварталов в пяти округах по программе реновации.