Власти оказали финансовую помощь 11 пострадавшим после взрыва в доме на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга оказали помощь 11 пострадавшим после взрыва в доме на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе города. Как сообщил в среду журналистам председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, , согласно городскому закону, размер помощи может составить от 100 до 250 тыс. рублей.

"На сегодняшний день поступило 11 заявлений от лиц, которые пострадали в этой ситуации, и сегодня же выплаты на те счета, которые пострадавшие указали в заявлениях, отправлены. <...> Три заявления в пределах 100 тыс. рублей, остальные определяются в зависимости от состава семьи", - сказал Ржаненков.

Ржаненков отметил, что также гуманитарную помощь пострадавшим, потерявшим одежду и другие предметы первой необходимости, оказывает районный социальный центр. Как сообщили ТАСС в комплексном центре социального обслуживания населения Красносельского района, все необходимое для оказания помощи пострадавшим сейчас есть в наличии. При этом сотрудники центра составляют списки граждан, обратившихся с предложением оказать благотворительную помощь.

Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, средства пострадавшим перечисляются в тот же день при представлении минимального количества необходимых для решения документов. "На месте работает комиссия по восстановлению утраченных документов, но пока ни одного заявления мы не получили", - отметил чиновник.

Он отметил, что пострадавшие смогут оставаться в маневренном фонде до окончания всех ремонтно-восстановительных работ. Сейчас в нем разместили 99 человек из 33 семей, которые проживали во втором третьем и четвертом подъезде, остальные уехали к родственникам. Всего в доме зарегистрированы 594 человека, из которых 170 детей.

О ситуации в жилом доме

В квартире на восьмом этаже дома по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе Петербурга 13 марта произошел взрыв с возгоранием и обрушением внешних стен нескольких квартир и частичным обрушением лестничных маршей. Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир. Проживавшего в квартире мужчину 1983 года рождения госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности".

Районная администрация организовала несколько горячих линий: по спискам пострадавших (576-13-00), по восстановлению утраченных документов (576-94-96) и по социальным выплатам (576-13-34). Для оказания благотворительной помощи пострадавшим все желающие могут обратиться по телефонам 242-35-73, 242-35-65 или в комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района.