Поезд "Ласточка" из Петербурга до Соснового Бора начнет ходить 15 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Электропоезд повышенной комфортности "Ласточка" начнет обслуживать пассажиров по направлению из Санкт-Петербурга в город Сосновый Бор в Ленинградской области с 15 марта. Как сообщили ТАСС в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), это будет 11-е из Петербурга направление, которое обслуживается поездами такого типа.

"С 15 марта из Петербурга до станции Калище (в черте города Сосновый Бор) начнет ходить электропоезд повышенной комфортности "Ласточка". <…> Таким образом это будет уже 11-е направление из Санкт-Петербурга, которое обслуживается поездами такого типа", - сказали в пресс-службе компании.

В СЗППК отметили, что с 15 марта на данном направлении заменят одну пару обычных электропоездов на "Ласточку". "Это делается для изучения спроса пассажиров на поезда повышенной комфортности. Проезд на поезде такого типа будет немного дороже, чем на обычном электропоезде. Если они будут востребованы, то число "Ласточек" на этом направлении будет увеличено", - отметили в СЗППК.

По словам собеседницы агентства, время в пути от Петербурга до Соснового Бора и в обратном направлении на "Ласточке" останется прежним - около 1 часа 50 минут. "Абонементные билеты для обычных электропоездов, оформленные предварительно до 15 марта по маршруту Санкт-Петербург - Калище, будут действительны для проезда в электропоездах "Ласточка" до окончания срока их действия", - отметили в пресс-службе, добавив, что поезд будет отправляться с Балтийского вокзала Петербурга.

На сегодняшний день "Ласточки" из Петербурга ходят по 11 маршрутам, в том числе связывают город федерального значения с городами Ленинградской области - Выборгом, Лугой, поселком Рощино и другими, а также с Петрозаводском (Республика Карелия), Великим Новгородом (Новгородская область), Бологое (Тверская область).

"Ласточка" - скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens. Он состоит из пяти вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. В настоящее время локализованное на территории РФ производство "Ласточек" расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.