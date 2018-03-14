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Глава Нацсовета Украины по ТВ предложил модернизировать критерии запрета фильмов в стране

Общество
14 марта, 18:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, марта. /ТАСС

Сейчас, согласно украинскому законодательству, из-за того, что человек внесен в черный список, запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался

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КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Глава Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко считает неоправданным автоматический запрет в стране фильмов, если в них играют актеры, внесенные в черный список министерства культуры.

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"Проблема с так называемыми черными списками существует давно. Из-за того, что человек внесен в черный список, запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не содержит пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", - отметил он в комментарии изданию "Левый берег". В качестве примеров Артеменко назвал фильмы "Жизнь Пи" и "Ирония судьбы".

Глава Нацсовета считает, что действующий в настоящее время закон должен быть изменен. "Лицам нужно запрещать въезд на Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет, это большая дискуссия. Закон нужно модернизировать", - подчеркнул он.

Украинское законодательство предусматривает, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Такой черный список составляет министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в этом черном списке фигурирует 131 человек.

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